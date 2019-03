Coupe d’Algérie – Quart de finale (aller) : la JSMB et le PAC se neutralisent

La JSM Béjaïa et le Paradou AC ont fait match nul (0-0) lors de la manche aller des quarts de finale de la Coupe d'Algérie, jouée ce samedi au stade de l'Unité maghrébine (Béjaïa).

Même si rien n’est encore joué pour la qualification en demi-finale, ce score de parité arrange beaucoup plus la formation de la capitale. Le PAC, 3e au classement de la Ligue 1, a réussi sa mission en tenant en échec son hôte et peut à présent se projeter sur la suite des événements avec un moral au beau fixe.

Pour sa part, la JSMB (Ligue 2) marque le pas et rate l’occasion de s’approcher du dernier carré. Face à une équipe du PAC qui a le vent en poupe, et qui reste intraitable chez elle, la tâche des Béjaouïs s’annonce des plus difficiles, pour ne pas dire mission impossible.

Dans les autres quarts de finale, le NA Hussein Dey a pris une petite option pour la suite de la compétition en remportant la manche aller face au CR Belouizdad (0-1), dans une partie disputée le 19 février dernier.

De son côté, le match CS Constantine - MC Oran se jouera ce mardi (17h00), à Constantine, au stade Chahid Hamlaoui.

Concernant les manches retours, elles auront lieu à la fin du mois en cours. Le derby algérois NAHD – CRB aura lieu le 28 mars au stade du 5 Juillet 1962 (Alger), le PAC recevra la JSMB le 29 mars au stade Omar Hamadi (Alger), alors que le MCO accueillera le CSC, le même jour au stade Ahmed Zabana (MCO).

Enfin, il est à rappeler que l’ES Sétif est le premier club qualifié pour les demi-finales. L’Aigle Noir s’est fait une place dans le carré d’As au détriment de l’USM Annaba.

Mohamed Kermia