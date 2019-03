Ministère de l'Intérieur : nécessaire mobilisation de tous les moyens matériels et humains en prévision de la présidentielle

Le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune a appelé, samedi à Alger, «à mobiliser tous les moyens matériels et humains, pour garantir une meilleure préparation de l'élection présidentielle», indique un communiqué du ministère.

Présidant une réunion de coordination avec les cadres centraux du ministère de l'Intérieur autour des différents projets sectoriels en cours et l'examen des préparatifs de l'élection présidentielle, prévue le 18 avril prochain, M. Dahmoune a salué «la progression significative enregistrée en matière de modernisation de l'opération électorale et d'utilisation de supports technologiques», soulignant l'impératif de «mobiliser tous les moyens matériels et humains à l'effet d'assurer une meilleure préparation de cet important rendez-vous électoral».

Lors de cette réunion qui a évoqué les différents aspects logistiques et les préparatifs de l'opération électorale à l'intérieur du pays ainsi que les préparatifs en cours en faveur de la communauté algérienne établie à l'étranger et la prise en charge des missions des observateurs internationaux, le même responsable a appelé «à rapprocher les centres de vote des citoyens, à travers les nouveaux centres créés à cet effet notamment dans les nouvelles agglomérations, de même que pour la communauté nationale établie à l'étranger».

Il s'agit également de «la poursuite des sessions de formation en cours en faveur des encadreurs de l'opération électorale».

Le SG du ministère a rappelé les instructions pour «le renforcement de la coordination avec les différents partenaires notamment la Haute Instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) et l'amélioration de l'action des missions des observateurs internationaux, en leur assurant les meilleures conditions lors de leur séjour en Algérie».

Par ailleurs, le dossier des préparatifs de la saison du hadj 2019 a été évoqué durant cette réunion lors de laquelle un exposé a été présenté sur le déroulement des préparatifs.

A cet effet, M. Dahmoune a rappelé l'importance de «faciliter les procédures aux citoyens désirant accomplir les différents rites du Hadj», mettant en avant «les nouvelles facilités décidées cette année relatives au paiement du coût du hadj et du billet d'avion au niveau du guichet unique de la Banque d'Algérie».

Il a été question également de la préparation de l'opération de solidarité en prévision du mois de Ramadhan 2019 qui sera marqué cette année par «le remplacement du couffin de Ramadhan par des allocations financières décaissées par chèque ou par monétique, en application des recommandations du conseil des ministres, réuni le 5 juin 2018, et ce en faveur des familles concernées qui seront recensées au niveau local dans des registres numériques», a ajouté la même source.

