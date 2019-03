L’Assihar-2019 : un carrefour africain d’échange et de coopération

Des opérateurs algériens, nigérien et malien se rencontrent à nouveau et renouent le contact avec le retour de l’ASSIHAR. Cette manifestation qui a rouvre ses portes, dans la wilaya de Tamanrasset, à partir de ce samedi jusqu’au 20 mars réunira plus de 100 entreprises et constitue un carrefour africain d’échange et de coopération économique.

Les participants, selon la journaliste de la Chaine 3 de la radio nationale, vont y exposer leurs marchandises mais aussi opérer dans le troc, cette activité séculaire réintroduite avec les récents aménagements réglementaires.

L’Assihar offre, également, un espace de contact pour les jeunes de la région avec les investisseurs dans différents domaines et les entreprises économiques nationales, afin de les encourager à s’orienter vers l’entreprenariat et l’investissement.