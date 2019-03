Un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines s'écrase avec 157 personnes à bord

Un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines effectuant la liaison Addis Abeba-Nairobi, s'est écrasé, dimanche matin, peu après son décollage. Tous les 157 personnes qui se trouvaient à bord ont péri dans l'accident.

L'appareil s'est écrasé quelques minutes après le décollage, "causant la mort des 149 passagers et des 8 membres d'équipage", a annoncé

le média d'Etat éthiopien "Fana Broadcasting Corporate", citant la compagnie aérienne.

Un peu plus tôt dans la matinée, la compagnie avait annoncé la tragédie dans un communiqué confirmant que son vol d'Addis Abeba à Nairobi avait été impliqué dans un accident.

L'appareil avait décollé à 08H38 (05H38 GMT) de l'aéroport international Bole d'Addis Abeba et a perdu le contact six minutes plus tard, selon la même

source. Les conditions météorologiques étaient bonnes dimanche matin à Addis Abeba.

Il s'est écrasé dans la région de Bishoftu en région Oromia, à une soixante de kilomètres au sud d'Addis Abeba.

Ethiopian Airlines a fait savoir qu'elle allait envoyer du personnel sur le lieu de l'accident afin de "faire tout son possible pour aider les services de

secours d'urgence".

Le Premier ministre Ethiopien, Abiy Ahmed, a indiqué dans un tweet "vouloir exprimer ses profondes condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leurs

proches bien-aimés sur le vol régulier d'un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines à destination de Nairobi, au Kenya, ce matin".

"Nous sommes attristés par les nouvelles indiquant qu'un avion de ligne d'Ethiopian Airlines s'est écrasé six minutes après le décollage en direction

de Nairobi. Mes prières vont à toutes les familles et aux proches de ceux qui étaient à bord", a pour sa part twitté le président kényan Uhuru Kenyatta.