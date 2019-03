La 9ème édition du NAPEC ouvre des portes à Oran

La 9ème édition du salon North Africa Petroleum exhibition and conference (NAPEC) inauguré, dimanche après midi, à Oran, par le ministre de l’énergie, Mustapha Guitouni, avec la participation de de 570 entreprises et experts, venus de plus de 40 pays. Cette manifestation économique, spécialisée dans l’industrie pétrolière et gazière, se poursuivra jusqu’au 14 mars.

Le NAPEC est considéré comme un espace pour découvrir les dernières technologies a destination des industries des hydrocarbures.

Le programme de cette manifestation comprend des conférences et des stands d’exposition. Les organisateurs s'attendent pour cette nouvelle édition à quelques 28.000 visiteurs professionnels, rapporte Amina Hadjiat, envoyée spéciale de la radio Chaine 3 à cette manifestation.