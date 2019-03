Semi-marathon de Djerba : L'Algérien Athamna prend la 2è place

L'athlète algérien Noureddine Athamna a terminé à la deuxième place au semi-marathon de Djerba Ulysse (Tunisie) en parcourant, dimanche, les 21 km en 1h 6 min 58 sec, alors que le Tunisien Adel Saad a remporté l'épreuve en 1h 6 min 1 sec.

La troisième place du podium de ce semi-marathon est revenue à un autre Tunisien, Ameur Znaidia, qui a couru la distance en 1h 9 min 10 sec.

Par ailleurs, plus de 2000 participants ont pris part à une épreuve, celle de la "course pour tous", longue de 5,5 km, organisée dans le cadre de cette manifestation qui a enregistré la participation d'athlètes tunisiens, algériens et autres européens.

Placée sous le thème "Préservation de l'environnement et du patrimoine", la manifestation a drainé la grande foule et encouragé plusieurs associations à venir meubler le programme par des actions à caractère sportif et écologique.

La manifestation s'est déroulée en présence de l'ancien champion olympique tunisien, Mohamed Gammoudi.