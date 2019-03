25e journée : l’ASO et l’USB callent, le WAT se relance

Le WA Tlemcen s’est relancé dans la course à l’accession lors de la 25e journée du championnat national de Ligue 2, jouée ce mardi. Tombeur de l’ASM Oran (2-1), le WAT a profité également des contreperformances de l’ASO Chlef et l’US Biskra.

Le WA Tlemcen revient sur la seconde marche du podium. La formation de la capitale des Zianides a su négocier son derby face à l’ASM Oran, gagné sur le score de 2 buts à 1, pour se relancer dans la course aux trois premiers sésames pour la Ligue 1.

De son côté, l’ASO Chlef (3e – 41 pts) a réussi à limiter les dégâts, en déplacement, face à la JSM Skikda (0-0), alors que l’US Biskra (6e – 40 pts) a été éjectée du podium suite à sa défaite concédée hors de ses bases face à l’USM El Harrach.

Le MCEE et le RCR en embuscade

Quant au MCE Eulma (4e – 40 pts) et au RC Relizane (5e – 40 pts), ces deux équipes se positionnent en embuscade pour jouer les trouble-fête après avoir pris le meilleur sur le RC Kouba (1-0) et l’USM Annaba (2-0).

L’ESM et le MCS respirent, l’USMH reprend espoir

Concernant la lutte pour le maintien, les grands bénéficiaires de cette sortie ont pour noms : l’ES Mostaganem, le MC Saïda et l’USM El Harrach. Grâce à leurs succès, enregistrés respectivement face à l’Amel Boussaâda (2-1) et l’USM Blida (1-0), l’ESM et le MCS remontent au classement et prennent leur distance sur la zone rouge.

Pour sa part, l’USMH, qui a réussi à gagner miraculeusement face à l’US Biskra (1-0), remonte à la 14e position (25 pts) à égalité de points avec l’ASM Oran, premier non relégable (13e).

Le leader peur prendre le large

La tombée de rideau de cette 25e manche aura lieu ce mercredi avec le dernier match au programme prévu, à 15h00 au stade communal de Magra, entre le NC Magra et la JSM Béjaïa. Leader de la L2 (44 pts), le NCM aura l’opportunité d’accroître son avance en tête, à condition, bien évidemment, de bien négocier sa rencontre face aux Vert et Rouge de la Soummam.

Résultats des rencontres : USM El Harrach - US Biskra 1 - 0 JSM Skikda - ASO Chlef 0 - 0 MC Saïda - USM Blida 1 - 0 ES Mostaganem - Amel Boussaâda 2 - 1 RC Relizane - USM Annaba 2 - 0 WA Tlemcen - ASM Oran 2 - 1 MC El Eulma - RC Kouba 1 - 0 Mercredi : NC Magra - JSM Béjaïa 15h00

Classement :

# Équipe J Pts 1 NC Magra 24 44 2 WA Tlemcen 25 42 3 ASO Chlef 24 41 4 MC El Eulma 25 40 5 US Biskra 25 40 6 RC Relizane 25 40 7 A Bou Saada 25 35 8 JSM Bejaia 23 34 9 USM Annaba 24 34 10 ES Mostaganem 24 31 11 JSM Skikda 25 31 12 MC Saida 25 29 13 ASM Oran 25 25 14 USM El Harrach 25 25 15 RC Kouba 25 24 16 USM Blida 25 11

Mohamed Kermia