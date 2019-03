Début de la 4e édition du salon du Hadj et de la Omra au Palais des expositions

La 4e édition du salon du Hadj et de la Omra a débuté, mardi au Palais des expositions (Pins maritimes), avec la participation de près de 60 agences de tourisme et de voyages accréditées et de huit opérateurs saoudiens spécialisés dans l'hébergement et le transport.

La cérémonie d'ouverture de la 4e édition du salon du Hadj et de la Omra a été présidée par le directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Youcef Azzouza, en présence de cadres du ministère des Affaires religieuses et des wakfs et des secteurs concernés par l'organisation du hadj.

Prennent part à cette manifestation, des représentants d'organes officiels de certains pays musulmans, des agences de tourisme organisant le Hadj et la Omra, des opérateurs étrangers et plusieurs secteurs concernés par l'organisation du hadj.

Parmi les principaux pavillons du salon, celui consacré à la présentation des prestations concernant le hadj et la Omra pour permettre aux visiteurs de s'enquérir des différentes procédures adoptées en la matière, ainsi que des services publiques inhérents à l'organisation de ladite opération, outre les services proposés par les agences de tourisme et de voyage accréditées et activant dans ce domaine.

Un espace a également été aménagé pour la formation pratique à l'accomplissement des rites du hadj et de la Omra, à travers l'utilisation de maquettes et d'outils explicatifs, et ce de par les leçons et conférences organisées en matière d'orientation religieuse.

A cette occasion, un concours sera organisé à destination des familles et un autre via facebook, et un tirage au sort sera fait au quotidien pour désigner un gagnant qui bénéficiera d'une Omra gratuite. Une rencontre sera consacrée aux agences de tourisme.

L'objectif du salon est l'ouverture sur la société et les parties concernées par l'organisation du hadj en particulier, afin de favoriser l'échange entre les exposants parmi les agences de tourisme, les opérateurs et les visiteurs.

M. Azzouza a indiqué que les candidats au hadj 2019 se sont acquittés des coûts unifiés du hadj auprès de la Banque d'Algérie (BA), estimant que le salon se veut «une étape du programme de sensibilisation de proximité organisé chaque année par l'office pour permettre aux différents partenaires et acteurs de présenter les meilleurs services en matière de prise en charge des hadjis». APS