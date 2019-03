L’Assihar de Tamanrasset : un rendez-vous économique transaharien

Les échanges commerciaux entre les trois pays frontaliers, l’Algérie, le Mali et le Niger passent essentiellement par le troc. Une façon de faire qui semble simple mais néanmoins rencontre plusieurs obstacles.

Le troc une nécessité pour les pays transaharien, basé sur l’échange et se fait selon l’évolution des besoins. Cependant des produits comme l’Arachide, l’ananas, la mangue, etc., du coté malien sont échangés contre des matériaux de construction, de l’électroménager et d’autres produits divers.

Hélas pour la circulation de certains de ces produits, l’opération du troc n’est pas toujours tolérée, sauf pendant le l’Assihar, car en d’hors de cette période, cette transaction est considérée comme de la contre bande de l’avis des autorités algérienne, ce qui déplait à nos voisins maliens.

Malik Aguifane président de la chambre de commerce et de l’industrie de la région du Kidal (Mali), rencontré lors de cette foire par Hakima Kamel, l’envoyée spéciale de la radio Chaine 3, souhaite que les listes des produits tolérés soient élargies. Détails dans le reportage.