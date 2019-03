Des partis de l'opposition appellent à un dialogue sérieux pour une transition démocratique

Des partis de l'opposition ont appelé, mercredi à Alger, à la tenue d'une rencontre nationale ouverte pour la tenue d'un dialogue sérieux et l'élaboration d'une feuille de route de transition démocratique.

Cette rencontre nationale ouverte "rassemblera un front contre la voie du pouvoir" et visant à "tenir un dialogue sérieux pour la formulation de revendications populaires, l'élaboration d'une feuille de route de transition démocratique et la mise en place d'un nouveau système", indique le communiqué final de la 5e rencontre de concertation de partis de l'opposition, qui s'est déroulée au siège du Front de la justice et du développement (FJD) à laquelle ont pris part des dirigeants de partis politiques, des représentants de la société civile ainsi que des activistes ayant participé aux marches populaires.

Lors de cette réunion regroupant les représentants de 14 formations politiques ainsi que des personnalités publiques, les forces de l'opposition ont réitéré "le refus catégorique de toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays".

Exprimant son rejet des dernières décisions du président de la République, les mêmes forces de l'opposition ont appelé "tous les députés intègres et sages à se retirer des deux chambres du Parlement".

Par ailleurs, les participants à cette rencontre ont apporté leur soutien à l'élan populaire, appelant à sa poursuite et à son appui.

L'opposition a rejeté, en outre, l'implication de l'Armée nationale populaire (AN) dans les tractations politiques "partant de son souci de préserver le consensus national, dont jouit l'institution militaire". APS