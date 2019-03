Bedoui: les consultations vont commencer après la formation du gouvernement

Le nouveau premier ministre, Noureddine Bedoui, annonce, ce jeudi, que les consultations vont commencer juste après la formation de son gouvernement.

Lors d’une conférence de presse animée en compagnie de son vice ministre, M. Bedoui déclare que «les portes du dialogue sont ouvertes à tous le monde sans exception», et appelle à un dialogue sans contraintes et sans aucun complexe afin de répondre aux attentes des algériens.

Interrogé au sujet de la composition de son gouvernement, qui selon lui sera annoncé prochainnement, le nouveau Premier ministre s’est contenté de dire qu'il «sera technocrate» représentatif de toutes les forces et compétences de la nation, notamment les jeunes et les femmes.

«Concernant la composante du nouveau gouvernement, nous sommes en période de concertation et le prochain exécutif sera composé de technocrates, représentatif des forces et compétences nationales, à même de contribuer à gérer la période de transition qui ne devrait pas dépasser une année pour répondre aux aspirations du citoyen algérien», a déclaré M. Bedoui.

Soulignant que l'Algérie vit un moment historique marqué par une dynamique politique particulière, pacifique et civique, M. Bedoui s'est dit confiant quant à la participation de toutes les tendances politiques et les forces vives du pays à la prochaine conférence inclusive en vue œuvrer ensemble à la concrétisation des aspirations du peuple algérien.

Il a relevé, à ce propos, que cette dynamique a impressionné le monde de par son caractère pacifique, qui illustre le civisme et la maturité du peuple algérien et à laquelle le président de la République a répondu immédiatement en appelant à la nécessité de travailler ensemble, de manière sérieuse et honnête, et unir les efforts des enfants de ce pays pour répondre aux préoccupations du peuple.

Face à la conjoncture actuelle, le Premier ministre a mis l'accent sur la nécessité de faire preuve de sagesse et de lucidité afin de préserver la confiance entre les Algériens et faire face à ceux qui veulent «semer le doute».

Il a rappelé que l'Algérie est au-dessus de tout, appelant plus particulièrement les jeunes algériens à rester fidèles au message des martyrs qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de l'Algérie.

M. Bedoui a invité, par la même occasion, les citoyens à se serrer les rangs pour faire de l'Algérie un pays « fort et stable et aller de l'avant vers un avenir meilleur consacrant l'Etat de droit.

Suivez le direct (lien)