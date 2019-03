24e journée : le MCA s’offre l’USMA, le MOB accroché par le DRBT

Le MC Alger a remporté le traditionnel classico algérien en battant l’USM Alger (3-2), ce jeudi au stade du 5 Juillet 1962, en ouverture de la 24e journée du championnat national de Ligue 1. Dans l’autre rencontre, le MO Béjaïa a été tenu en échec par le DRB Tadjenanet (2-2).

Drivé par son nouvel entraineur, Mohamed Mekhazni, le doyen a été le premier à prendre l’avantage à la 40e minute par Benaldjia. Les Usmistes ont réussi à recoller au score après le retour des vestiaires grâce à Zouari (51‘).

Toutefois, la joie des Rouge et Noir a été de courte durée car le MCA a repris l’avantage, six minutes plus tard, par l’intermédiaire de Bendebka (57‘).

Courant après l’égalisation, encore une fois, les gars de Soustara ont été récompensés à la 85e minute. Bien chanceux, Benyahia a vu son coup franc direct détourné par un joueur mouloudéen dans la cage de Chaâl.

Alors qu’il ne restait qu’une minute dans le temps réglementaire, le MCA s’est vu accordé un penalty, très généreux, par l’arbitre du match, Abid Charef. Lamara s’est chargé d’exécuter la sentence et par la même occasion offrir la victoire à son équipe.

Ce succès permet au MCA de s’installer au pied du podium (4e – 35 pts), avec deux matchs en moins. De son côté, l’USMA (1e – 45 pts) se met en danger et s’expose au retour de ces deux poursuivants directs, à savoir, la JS Kabylie (2e – 40 pts) et le Paradou AC (3e – 39 pts).

Mauvaise opération pour le MOB

A Béjaïa, le MOB a réalisé une bien mauvaise opération lors de la réception du DRB Tadjenanet (2-2), dans un match joué à huis clos. Condamnés à gagner pour sortir la tête de l’eau, les Crabes se sont heurtés à une formation du Difaâ qui n’a pas usurpé son nom.

Les Béjaouïs ont pris les devants très tôt dans ce match en marquant dès la 6e minute par l’intermédiaire de Bessan. Cependant, la réaction du DRBT a été quasi immédiate. Les Bleu et Blanc ont nivelé le score à la 10e minute par Bensaha (10‘).

A la 34e minute, Touré a permis au MOB de repasser devant, avant de voir Dahar raté un penalty à la 38e minute qui aurait permis au MOB de se mettre à l’abri.

Comme en première période, le DRBT est arrivé un remettre les pendules à l’heure grâce à Yali (72’).

Accroché, le MOB demeure à la 14e position (23 pts), alors que le DRBT (11e – 25 pts) glane un bon point hors des ses bases et continue à lutter pour son maintien.

La suite de cette 24e journée aura lieu lundi et mardi prochains avec un programme : AS Aïn M'lila - CABB Arréridj, Olympique Médéa - Kabylie, ES Sétif - MC Oran et CR Belouizdad - CS Constantine.

Concernant le match, USM Bel Abbès - JS Saoura, il aura lieu le lundi 1er avril prochain, alors que le derby algérois, Paradou AC - NA Husseïn Dey, n’a pas encore été programmé.

Résultats des rencontres : MC Alger - USM Alger 3 - 2 MO Béjaïa - DRB Tadjenanet 0 - 0 Dimanche : AS Aïn M'lila - CABB Arréridj 15h00 Olympique Médéa - JS Kabylie 15h00 ES Sétif - MC Oran 17h45 Lundi : CR Belouizdad - CS Constantine 15h00 Lundi 1er avril : USM Bel Abbès - JS Saoura 16h00 A programmer : Paradou AC - NA Husseïn Dey

Classement :