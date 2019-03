Quatrième vendredi de la contestation populaire pacifique : pour un changement politique radical et immédiat

Ce vendredi encore, et pour le quatrième consécutif depuis le 22 février dernier, les rues de quasiment toutes les wilayas du pays continueront à vibrer au rythme de la contestation populaire pour un changement politique radical en Algérie.

Des centaines de milliers, peut-être des millions, manifestent aujourd’hui encore, toujours de la même manière pacifique, avec des slogans rassembleurs et des conduites des plus civilisées de la part, notamment d’une jeunesse mobilisée et disciplinée qui est en train de forcer l'admiration du monde entier.

Tous les détails dans les comptes rendus des correspondants locaux de la Radio chaine 3 à travers plusieurs wilayas.