Equipe nationale : Belmadi dévoile la liste de 26 joueurs face à la Gambie et la Tunisie

Le sélectionneur national de football Djamel Belmadi, a fait appel à 26 joueurs en prévision des deux prochains matchs des ''verts'' face à la Gambie, le 22 mars courant à Blida en clôture des qualifications de la CAN-2019, et le 26 en amical face à la Tunisie.

Cette liste est marquée par la convocation de quatre nouveaux joueurs, à savoir : Victor Lekhal (le Havre / France) Haithem Loucif (Paradou AC), Hichem Boudaoui (Paradou AC) et le buteur de la Ligue 1 mobilis Zakaria Naidji (Paradou AC).

Par ailleurs, Rais M'bolhi, Faouzi Ghoulam, Yacine Brahimi, Nabil Bentaleb et Islam Slimani sont les grands absents de cette liste.

Les sélectionnés entameront lundi un stage de préparation au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) et qui s'étalera jusqu'au 27 mars.

Avant la sixième et dernière journée des qualifications , l'Algérie qui trône en tète du groupe D (10 pts) est déjà qualifiée pour la CAN 2019. Le second billet se jouera entre la Gambie, le Benin et le Togo.

La Gambie qui partage la troisième place avec le Togo (5 points) est condamnée à s'imposer contre en Algérie pour espérer se qualifier. Le Togo doit gagner contre le Benin (2e/7points) alors que son adversaire pourrait se contenter d'un nul pour aller à la phase finale CAN 2019, qui va se jouer pour la première dans l'histoire de la compétition en présence de 24 nations.

La phase finale de la CAN2019 aura lieu en Egypte du 21 juin au 19 juillet.

Liste des joueurs convoqués :

Moustapha Zeghba, Azzedine Doukha, Alexandre Oukidja, Aissa Mandi, Ilias Hassani, Haithem Loucif, Ramy Bensebaini, Rafik Halliche, Ayoub Abdellaoui, Djamel Benlamri, Youcef Attal, Mohamed Fares, Mohamed Benkhemassa, Saphir Taider, Ismael Bennacer, Mehdi Abeid, Sofiane Feghouli, Victor Lekhal, Hichem Boudaoui, Zakaria Naidji, Adam Ounas, Ryad Mahrez, Mohamed Benrahma, Oussama Darfalou, Baghdad Bounedjah, Youcef Belaili.

APS