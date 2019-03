Championnat d'Afrique (juniors) : Youcef Rihane s’incline en finale

Le grand espoir du tennis algérien, Youcef Rihane, a échoué dans sa quête au titre de champion d’Afrique de la catégorie juniors. En finale du tournoi continental, disputée ce samedi au royal tennis club de Marrakech (Maroc), Rihane s’est incliné face à l’Ivoirien Eliakim Coulibaly (2-1).

La logique et la hiérarchie ont été respectées dans cette finale, au grand dam de tous les supporters de Youcef Rihane. Face à la tête de série N1, classé 90e mondial, l’Algérien a donné le meilleur de lui-même sans parvenir à déjouer les pronostics.

Présenté comme le grand favori pour le sacre final, le petit prodige ivoirien (16 ans) a tenu son rang lors du premier set gagné sur le score de 6 jeux à 4. Mais c'était sans compter sur la rage de vaincre de l’Algérien. Le sociétaire du GS Pétroliers, classé 140e mondial, est parvenu à se relancer lors du second set remporté sur le score de 6 jeux à 4.

Toutefois, la volonté de l’Algérien de gagner n’a pas été suffisante pour monter sur la première marche du podium. Après avoir été bousculé dans le second set, Coulibaly a repris du poil de la bête lors du 3e et dernier set (6-3) et s’est adjugé par la même occasion le titre de champion d’Afrique.

De son côté, Rihane peut être fière de sa médaille d’argent et satisfait d’avoir réussi à atteindre la finale. Cette performance réalisée dans le tableau du simple va lui permettre de glaner 95 points, et 25 autres pour avoir atteint les quarts de finale en double, de quoi lui permettre de faire une belle progression dans le ranking mondial.