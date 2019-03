Une passagère oublie son bébé à l'aéroport, l'avion fait demi-tour

L'histoire ressemble à un vrai "Maman j'ai raté l'avion" - le célèbre film américain de Chris Columbus - seulement, l'insolite dans cet évnènement insolite est que la maman qui a "raté son enfant" à l'aéroport.

Il s'agit d'un avion à destination de la Malaisie qui a dû faire demi-tour ce week-end après qu’une passagère a réalisé qu’elle avait oublié son enfant à l’aéroport, rapporte le journal britannique The Guardian.

L’incident s’est produit peu après le décollage de l’appareil. Une maman à bord de l’avion s’est soudainement aperçue qu’elle avait laissé son enfant au sol et a refusé de poursuivre le voyage. Le pilote a dû demander à retourner à l’aéroport international Roi-Abdelaziz plutôt que de poursuivre en direction de Kuala Lumpur. Il a donc contacté le contrôle de la circulation aérienne, une demande très inhabituelle. Généralement, les avions ne vont en sens inverse que lors de problèmes techniques ou lorsqu’un passager rencontre de graves problèmes de santé.

« C’est une première ! »

« Que Dieu soit avec nous. Peut-on revenir ou non ? », peut-on entendre sur une vidéo de l’échange entre le pilote de ligne et un contrôleur aérien. Bien que très surpris par cette requête particulière, le contrôleur donne son accord. « Ok, revenez à la porte d’embarquement. C’est une première pour nous ! »

En 2013, un vol d’American Airlines entre Los Angeles et New York a été dérouté à Kansas City à cause d’un « passager très dissipé » qui a refusé d’arrêter de chanter la chanson I Will Always Love You, interpétrée par Whitney Houston, rapporte The Guardian.