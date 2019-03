Ligue des champions : le CS Constantine est en quarts de finale

Le CS Constantine s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique en dépit de sa défaite concédée face au TP Mazembe (2-0), lors de la 6e et dernière journée (groupe C) disputée ce samedi à Lubumbashi (RD Congo).

C’est désormais officiel, le CS Constantine est en quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions continentales. La formation des ponts suspendus a réussi à passer le cap de la phase de poules pour la première fois de son histoire.

Pour leur dernière sortie, les Constantinois se sont inclinés en déplacement face au TP Mazembe (2-0). Grâce aux réalisations de Jackson Muleka (14’) et de Trésor Mputu (67’), les Congolais signent leur 3e victoire dans le quatuor C et terminent premiers avec 11 unités.

De leur côté, les Sanafir se sont qualifiés sur le fil du rasoir. En effet, et avec ses 10 points, le CSC passe en seconde position et coiffe au poteau les Tunisiens du Club Africain (3e – 10 pts), tombeurs d'El Ismaily d’Egypte (1-0), et qui comptabilisent le même nombre de points.

Toutefois, les protégés de Denis Lavagne bénéficient d’un meilleur goal-average ce qui leur permet de rester en course dans cette épreuve.

La JSS en difficulté en Egypte

A l’image du CSC, la JS Saoura a également rendez-vous avec l’histoire. Contrairement au CSC, les Sudistes sont appelés à ramener, au minimum, un point de leur déplacement à Alexandrie (Egypte), face à Al Ahly (17h00), pour écrire une nouvelle page de leur histoire.