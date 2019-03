Ligue des champions : la JS Saoura n’ira pas en quarts de finale

La JS Saoura est éliminée de la Ligue des champions d’Afrique. Condamnés à ramener, au minimum, un point de leur déplacement en Egypte, les Sudistes ont été battus par Al Ahly (3-0) à l’occasion de la 6e journée (groupe D) disputée ce samedi.

La JS Saoura a fait ses adieux à la plus prestigieuse des compétitions continentales. Les gars du Sud ont été éliminés à l’issue de l’ultime journée après avoir butté sur l’un des géants du continent africain.

Acculée dans sa moitié de terrain dès l’entame de la partie, la défense de la Saoura a réussi à tenir bon une demi-heure avant de flancher. Sur une énième attaque des Egyptiens, Marouane Hassen est parvenu à matérialiser la large domination de son équipe par une première réalisation (30’).

Véritable poison pour l’arrière garde bécharie, Marouane Hassen a doublé la mise à la 42e minute permettant à son équipe de rejoindre les vestiaires avec une confortable avance.

En seconde période, Hussein El Shahat a mis fin aux espoirs des Aiglons du Sud en marquant le troisième but d’Al Haly à la 82e minute.

A la faveur de cette éclatante victoire, Al Ahly termine en tête de la poule D avec 10 points. Le second ticket pour les quarts de finale est revenu aux Tanzaniens du Simba SC (2e – 9 pts), vainqueur de l’AS Vita Club (RD Congo) sur le score de 2 buts à 1. Pour sa part, la JS Saoura termine à la 3e position avec 8 unités.

Concernant le second représentant algérien dans cette compétition, le CS Constantine (groupe C) a eu beaucoup plus de succès. Les Sanafir viennent d’écrire une nouvelle page de leur histoire en se qualifiant pour la première fois en quarts de finale.

Le point sur le groupe D :