La ministre des Affaires étrangères et de la coopération Internationale du Mali en visite officielle à Alger

La ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République du Mali, Mme Kamissa Camara, effectue, depuis hier et jusqu’à demain (16 et 17 mars), une visite officielle en Algérie à l'invitation de M. Ramtane Lamamra, vice- Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, indique un communiqué du ministère. Elle a été reçue dimanche matin par le premier ministre, Noureddine Bedoui.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des excellentes relations d’amitié, de coopération et de voisinage qu’entretiennent l’Algérie et le Mali. Elle permettra aux deux parties de procéder à une évaluation de l’état de mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation nationale au Mali issu du processus d’Alger, précise la même source.

Le séjour de Mme Kamissa Camara à Alger offrira également l’occasion de procéder à un examen de la coopération bilatérale et des voies et moyens d’approfondir les échanges économiques et commerciaux en vue de donner une plus grande dimension au partenariat algéro-malien.

Il sera, aussi, une occasion pour les deux ministres de perpétuer la tradition de concertation entre l’Algérie et le Mali sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, conclut le communiqué.