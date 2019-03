Super Division - 12e journée : la logique respectée

La logique a été respectée lors de la 12e journée du championnat national de volleyball, Super Division, jouée samedi.

Les leaders des deux groupes, Centre-est et Centre-ouest, qui ont pour noms le NRBB Arreridj et le GS Pétroliers ont consolidé leur première place à la faveur d’un nouveau succès. Le premier s’est imposé face à EF Aïn Azel (0-3), dans le derby des Hauts Plateaux, alors que le second s’est également illustré hors de ses bases en dominant le NC Béjaïa (0-3).

Résultats complets de la 12e journée :

Poule Centre-est : ES Tadjenanet - JM Batna 3 - 1 EF Aïn Azel - NR Bordj Bou Arréridj 0 - 3 ES Sétif - JSCO Adouan 3 - 0 Exempt : OMK El-Milia Classement : Pts J 1 NRBB Arréridj 30 10 2 ES Sétif 22 9 3 ES Tadjenanet 14 9 4 OMK El-Milia 13 8 5 EF Aïn Azel 09 11 6 JSCO Adouan 04 10 7 JM Batna 03 11