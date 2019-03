Inflation : hausse remarquée des prix des fruits et légumes

Les marchés des fruits et légumes ont enregistré, ces jours-ci, une flambée des prix qui agacent les ménages aux faibles revenus.

La hausse des prix a touché essentiellement les produits phares consommés par les familles Algériennes, à l’exemple de la pomme de terre vendue à 65 DA/Kg, la tomate (140 DA), la laitue (160 DA) ou encore les oranges qui ont atteint 130 Dinars, comme l’a constaté Soraya Ghozlane de la radio Chaine 3 dans son reportage.

« Cette hausse des prix est due à la période transitoire entre les deux saisons, marquée par la sécheresse et le manque d’eau, ce qui a créé une pénurie dans l’offre et tout rentrera dans l’ordre à partir du 2 Avril prochain », explique le président de l’Association nationale des Commerçants et Artisans (ANCA), Tahar Boulanouar, contacté par Zouhir Bouzid de la radio Chaine 3.