Mise à jour : l’ASO piège la JSMB et récupère la seconde place

L’ASO Chlef est de retour sur la seconde marche du podium. Les Chélifiens sont de nouveau les dauphins du NC Magra à la suite de leur précieuse victoire (0-2) ramenée de Béjaïa, face à la JSMB, ce dimanche à l’occasion de la mise à jour de la 23e journée du championnat national de Ligue 2.

Grâce aux réalisations de Benkablia (7‘) et Melika (46‘), les Lions du Chlef réalisent une excellente opération dans la course à l’accession. L’ASO récupère la seconde place du podium avec 44 points à son actif, et revient à 3 longueurs du leader.

Pour sa part, la JSMB (9e – 34 pts) passe complètement à côté de son match et voit le podium s’éloigner d’avantage.

Dans l’autre match de mise à jour, l’ES Mostaganem et l’USM Annaba se sont quitté dos à dos (0-0). Au classement, l’ESM pointe à la 10e position avec 32 points, alors que l’USMA remonte à la 8e place avec 35 points.