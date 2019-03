L'Algérie condamne «avec force» l'attaque terroriste meurtrière contre une base de l'armée malienne

L'Algérie a «condamné avec force» l'attaque terroriste meurtrière ayant ciblé samedi une base de l'armée malienne, assurant de sa «solidarité le Gouvernement et le peuple maliens frères», a indiqué dimanche le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

«Nous condamnons avec force l'attaque terroriste meurtrière qui a ciblé, hier, 16 mars 2019, une base de l'armée malienne, dans la région de Mopti au centre du pays», a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

«Nous présentons nos condoléances aux familles des soldats maliens tombés alors qu'ils accomplissaient leur devoir au service de leur pays», a ajouté M. Benali Cherif.

«Nous assurons de notre solidarité le Gouvernement et le peuple maliens frères. Nous sommes convaincus que ces attaques répétées des groupes terroristes contre le Mali et ses institutions légitimes n'entameront, en aucun cas, la détermination du Gouvernement et du peuple maliens à aller de l'avant dans l'œuvre de réconciliation nationale et de l'édification d'un Etat fort, juste et stable», a conclu le porte-parole du MAE. APS