5 contrebandiers arrêtés à In Salah, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar

Cinq contrebandiers ont été arrêtés et des moyens de transport, des denrées alimentaires, ainsi que des équipements utilisés dans l'extraction illégale de l'or ont été saisis dimanche par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à In Salah, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, indique lundi un communiqué du ministère de Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 17 mars 2019, lors d’opérations distinctes menées à In-Salah, In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), cinq (05) contrebandiers et saisi (3,3) tonnes de denrées alimentaires, (19.560) litres de carburant, ainsi que trois (03) marteaux piqueurs, un (01) groupe électrogène et deux (02) véhicules tout-terrain", précise la même source.

A Mostaganem (2e RM), un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont "appréhendé, un (01) narcotrafiquant en possession de (19) kilogrammes de kif traité", tandis qu'à Saïda (2e RM) et à Ouargla (4e RM) "quatre (04) individus, à bord de deux (02) camions chargés de (30.096) unités de différentes boissons, ont été interceptés", ajoute-t-on.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements combinés de l’ANP ont arrêté (15) immigrants clandestins de différentes nationalités, à Tiaret et à Ghardaïa.