Un individu interpellé à l'aéroport international d'Alger en possession de 9.200 euros

Un individu qui s'apprêtait à embarquer à destination du Niger, en possession de 9200 euros non déclarés, a été interpellé à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, indique lundi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

«Les forces de police des frontières à l'aéroport international Houari-Bouemdiene d'Alger ont interpellé un présumé auteur qui s'apprêtait à embarquer sur un vol à destination du Niger en possession de 9200 euros non déclarés, en infraction à la législation et à la réglementation des charges et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger», précise la même source. APS