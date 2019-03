Les partis AHD 1954 et le MSP rejettent la proposition du président Bouteflika et réclament une transition menée par des personnes non impliquées

La Chaine 3 de la Radio Algérienne a entamé, lundi, la diffusion d'une série d'entretiens avec les partis politiques pour connaitre leur position sur la proposition du président Abdelaziz Bouteflika et les solutions possibles pour changer de système. Premiers intervenants : Ali Fawzi Rabaine, président de AHD 1954 et Abderezak Mokri, président du MSP.

Réagissant à la proposition du chef de l’Etat, Abdelaziz Boutreflika, en réponse aux revendications du peuple, ces deux partis sont d'accord pour dire que l’« offre actuelle du pouvoir est très loin de ce que demande le peuple ».

Pour le président de AHD 1954, « le président doit partir, il n y a plus de débat la-dessus ».

Même son de cloche du côté de Abderezak Mokri qui appelle au départ du président Bouteflika, à une transition menée par des personnes intègres et non impliqués dans le système, au changement de la Constitution et à la mise en place d'une Commission indépendante pour l’organisation des élections.