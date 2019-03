Ministère de la Santé: 87 cas d'infection par la gale déclarés en milieu scolaire

Le nombre de cas d'infection par la gale, déclarés en milieu scolaire au 1er trimestre 2019, étant de 87, indique lundi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Les cas déclarés dans les quatre wilayas se répartissent à raison de 68 cas à Alger, 14 à Batna et 5 à Khenchela, alors qu'aucun cas n'est signalé à Ouargla, précise le ministère de la Santé, tout en rappelant que la gale est « une infection cosmopolite existant dans tous les pays, y compris les plus développés ».

Il s'agit, explique-t-il, d'une « infection cutanée due à un parasite appelé sarcopte et se propage par contacts directs ou via les vêtements ou la literie ».

« Très contagieuse, elle se manifeste par des démangeaisons et des lésions cutanées de grattage. Le réservoir du parasite est strictement humain et la transmission est strictement inter humaine, un seul contact suffit pour être infecté et c'est d’ailleurs souvent le cas chez les membres de la même famille et en collectivité », note la même source.

« La gale n'étant pas une maladie à déclaration obligatoire, les cas de gale qui sont notifiés sont essentiellement ceux survenant en milieu scolaire », ajoute la même source.

Le ministère de la Santé appelle, à cet égard, au « respect des règles d'hygiène corporelle" et recommande "qu'il y ait dans l'entourage des cas une décontamination des vêtements, du linge de lit et du linge de toilette de toutes les personnes vivant sous le même toit, soit par le lavage en machine à 60 C ou par l'utilisation d'un acaricide disponible en officine ». APS