Le professeur Chitour : le système doit partir mais l’Etat doit continuer à fonctionner

« Le départ du système est revendiqué aujourd’hui par tout le monde », a déclaré, lundi à Alger, le Professeur Chems Eddine Chitour, lors de son passage dans l’émission L’Invité de la matinale de la Chaine 1 de la Radio Algérienne.

Pour assurer la continuité de l’Etat, le Professeur Chitour propose la création d’un Conseil de transition, composé de « personnes propres et non impliqués dans le système » et qui auront pour seule mission de « servir le pays ».

« Il n’y a pas d’échappatoire à la phase de transition », qui prendra fin avec l’organisation d’élections présidentielles, de préférence avant la fin de l’année 2019, a estimé l’invité de la Chaine 1.

En conclusion, le professeur Chitour s’est dit optimiste au regard de la mobilisation pacifique du peuple algérien contre le système.