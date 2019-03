Fête de la victoire : le peuple honore ses martyrs de la guerre de libération et poursuit sa mobilisation pour le départ du système

Habituellement, jour de mobilisation des étudiants et des enseignants, le mardi, qui coincide, cette fois-ci, avec la Fête de la Victoire (19 Mars 1962), a enregistré une nouvelle mobilisation, toujours aussi massive, du peuple algérien qui continu à se réapproprier les symboles et les martyrs de la guerre d'indépendance contre le colonialisme français et, aussi, pour réitérer son rejet du "plan" du chef de l'Etat et sa revendication du départ du système.

Fait constaté, cette journée historique a enregistré la mobilisation excéptionnelle de tous les corps médicaux (médecins, spécialistes, infirmiers, pharmaciens, etc.) qui se sont joint aux marches et aux rassemblements organisés dans les villes et à travers le pays, tout en organisant un service minimum comme le veut l'éthique médicale.

« Système dégage », « pas de prolongement, pour une transition pacifique et démocratique » et « Algérie libre et démocratique », sont les principaux slogans et mots d'ordre scandés par les manifestants pacifiques et créatifs, partout dans le pays, et aussi au niveau de la capitale, rapporte Ryadh Lahri de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.