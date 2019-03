Suspension des vols pour les avions de type «Boeing 737-Max 8» et «Boeing 737-Max 9» dans l'espace aérien algérien

L'Autorité chargée de l'aviation civile en Algérie a décidé de suspendre toutes les opérations de vol (survol, atterrissage et décollage) dans l'espace aérien algérien, pour les avions de type «Boeing 737-Max 8» et «Boeing 737-Max 9», et ce, à la suite du crash de l'avion d'Ethiopian Airlines (ET), lit-t-on, mardi, dans le communiqué du ministère des Travaux publics et des Transports.

Cette décision intervient, «en application du principe de vigilance et suite au crash de l'avion de type de «Boeing 737-Max 8» de la compagnie aérienne nationale éthiopienne Ethyiopian Airlines», souligne-t-on de même source.

L'Autorité chargée de l'aviation civile en Algérie «suivra, de près, les résultats de l'enquête technique relative au crash de l'appareil Boeing 737-Max 8 d'« Ethiopyian Airlines».

Pour rappel, 157 personnes à bord de l'avion d'Ethiopian Airlines (ET), ont péri, le 10 mars dernier, lors du crash de l'avion Boeing 737-Max 8 , quelques minutes après son décollage de l'aéroport international Bole d'Addis Abeba à destination de la capitale kenyane, Nairobi. APS