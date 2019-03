Le RCD et l’UFDS rejettent le « plan » du chef de l'Etat et proposent une transition conduite par des personnes intègres, non impliquées et non partisanes

La Chaine 3 de la Radio Algérienne poursuit ses interviews des partis politiques, entamées lundi, en diffusant, mardi, deux entretiens avec des responsables du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) et de l’Union des forces Démocratiques et sociales (UFDS). Ces deux formations politiques rejettent le « plan » du chef de l'Etat et appuient les revendications et les aspirations du peuple algérien qui demande le « départ du système » et la construction d'une « Algérie libre et démocratique ».

Interviewé par Mohamed Saim du service politique de la radio Chaine 3, Saoudi Ouamer, Secrétaire national chargé de l’économie sociale et de l'environnement au RCD, fustige le système « qui a toujours considéré le citoyen algérien comme un tube digestif et ignorant ses aspirations à la liberté, à élire ses représentants et se doter d’institutions de son choix ».

De son côté, Noureddine Bahbouh, président de l’Union des forces démocratiques et sociales (UFDS), estime que le peuple a tracé sa feuille de route de façon claire, en disant « pas de prolongement du mandat et le pouvoir doit partir ».

Enfin, le RCD et UFDS ne voient pas de solution en dehors du départ du chef de l'Etat et de son gouvernement. Ils proposent une période de transition conduite par des personnes intègres, non impliquées dans le système et non partisanes, pour construire une nouvelle Algérie débarassée du système.