Jil Jadid et l'UCP rejettent la prolongation du mandat du président et proposent son remplacement par un conseil de transition

La Chaine 3 de la Radio Algérienne poursuit sa série d'interviews des partis politiques, en diffusant, mercredi, deux entretiens avec le président de Jil Jadid, Sofiane Djilali et la présidente de l’Union pour le changement et le progrès (UCP), Zoubida Assoul. Ces deux acteurs politiques convergent sur l'idée du départ du chef de l'Etat et du système, revendiqué par le peuple, et préconisent la mise en place d'un conseil de transition composé de personnes intègres qui n'appartiennent pas au système.

Le président de Jil Jadid dénonce les manoeuvres du système alors que le peuple a dit son dernier mot. Sofiane Djilali estime que le chef de l'Etat « doit s’en aller en remettant les clefs de la république à ceux qui pourront gérer une transition ».

De son côté, la présidente de l'UCP, Zoubida Assoul, estime que le peuple a rendu son verdict et que son message est claire, en disant « non à la continuité de ce système » et « non à une transition gérée par le système ». « Il n’est pas possible de faire la transition avec les mêmes tètes qui sont à l'origine des problèmes », souligne la présidente de l'UCP.