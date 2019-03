Ouverture des travaux de la 2e table-ronde sur le conflit du Sahara occidental

Les travaux de la 2e table-ronde sur le Sahara occidental occupé se sont ouverts jeudi après-midi à Bursins dans le Vaud (Suisse), sous la présidence de l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'Onu, Horst Kohler, en présence des délégations des deux parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario, et des deux pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie.

La première table-ronde s'est tenue au palais des Nations de l'Onu en décembre dernier à Genève, rappelle-t-on.

La délégation algérienne est conduite par le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, qui a eu mercredi à Berlin, selon une source proche de la délégation, des entretiens avec M. Kohler entrant dans le cadre des consultations préliminaires.

Cette fois-ci, M. Kohler a choisi comme lieu de la rencontre le château Le Rosey, un domaine viticole bio situé dans le paisible village Bursins, une trentaine de kilomètres de Genève sur la route de Lausanne.

Les délégations participantes ont commencé à arriver vers 14h00 pour entamer leurs travaux qui se déroulent à huis clos et la presse a été éloignée du lieu de la rencontre. APS