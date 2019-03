Le SG du MAE représentera l'Algérie à une réunion d'urgence de l'OCI à Istanbul

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi, conduira la délégation algérienne à une réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) vendredi à Istanbul (Turquie) pour examiner les circonstances liées aux attaques terroristes contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi, conduira la délégation algérienne à la session extraordinaire du Conseil exécutif des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), qui se réunira, le 22 mars 2019 à Istanbul (Turquie) pour examiner les circonstances liées aux attaques terroristes criminelles perpétrées, le 15 mars 2019, contre deux mosquées dans la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande", précise la même source.

"Cette réunion d’urgence aura à débattre des mesures que doit prendre l’OCI pour contrer le discours extrémiste à l’origine des comportements islamophobes et xénophobes dont sont victimes les communautés musulmanes", ajoute le communiqué du MAE, soulignant que cette réunion sera également "l’occasion de sensibiliser la communauté internationale sur les dangers véhiculés par ces fléaux et d’identifier les voies et moyens à même d’y faire face". APS