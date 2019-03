Le PT et le PJD se prononcent pour « le départ du chef de l'Etat et du système actuel », et une « transition gérée par des personnalités propres et neutres »

Continuant sa série d'interviews avec les partis politiques, la Chaine 3, a diffusé, jeudi, deux entretiens avec, respectivement, la Secrétaire générale du parti des travailleurs (PT), Louiza Hanoune et le représentant du parti de la justice et du développement (PJD), Lakhdar Benkhellaf. Les deux formations politiques se prononcent pour « le départ du chef de l'Etat et du système actuel », et la mise en place d'une d'une « transition gérée par des personnalités propres et neutres ».

Pour Louiza Hanoune, « le président en réalité n’a pas fait de proposition de sorti de crise mais plutôt pour le maintien de ce système que des millions d’Algériens rejettent », estimant que « c’est une révolution qui est en marche, ce n’est pas un Hirak ». Le peuple est souverain, il lui appartient, déclare, la présidente du PT, « de choisir sa constituante » et de s'organiser « en comités populaires pour discuter de la nature du régime le plus conforme à leurs aspirations ».

Pour sa part, Lakhdar Benkhellaf, représentant du PJD, affirme que « Bouteflika doit partir et laisser la place à des personnalités propres et neutres qui géreront la période de transition ». Cette période de transition sera suivie, de l'avis du représentant du PJD, par « l'installation d'une haute instance indépendante chargée de l’organisation d'élections libres et honnêtes ».