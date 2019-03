L'ONU plaide pour une meilleure sensibilisation des enfants à l'utilisation durable des forêts

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a déclaré jeudi, à l'occasion de la Journée internationale des forêts que "l'éducation est un instrument essentiel pour assurer la protection des ressources naturelles par les générations futures".

"L'enseignement des forêts doit se faire auprès des enfants dès leur plus jeune âge", a noté José Graziano da Silva. Le thème choisi cette année pour célébrer la Journée internationale des forêts, "Forêts et éducation", souligne le rôle important que joue l'éducation à tous les niveaux pour parvenir à une gestion durable des forêts.

Pourtant, met en garde la FAO, même si ces avantages sont largement documentés, l'intégrité et la durabilité des forêts de la planète sont menacées par les effets cumulatifs de la déforestation, de l'érosion des sols et de la course contre l'utilisation des terres pour d'autres usages.

Le manque de compréhension du rôle des forêts et des nombreux services qu'elle rend à la société à l'échelle mondiale représente probablement le défi le plus difficile à relever, d'autant plus que l'on observe une déconnexion croissante, en particulier dans les zones urbaines, entre les hommes et la nature.

Dans un communiqué, la FAO souligne que cette problématique doit être mise à l'épreuve et résolue, et que cela peut être fait par le biais de l'éducation.

A l'heure actuelle, l'enseignement des forêts reste toutefois insuffisant et ne permet pas de faire face aux nouveaux défis. Le nombre de jeunes qui étudient la foresterie à l'université ou au lycée est en baisse et le nombre d'écoles primaires ou secondaires qui intègrent l'enseignement de la forêt dans leur curriculum est encore moindre.

En outre, la FAO a annoncé deux nouveaux projets dans le domaine de l'éducation forestière visant à sensibiliser les enfants et les jeunes à l'utilisation durable et à la conservation des forêts.

Un projet en Tanzanie et aux Philippines vise à améliorer la compréhension des forêts chez les enfants âgés de 9 à 12 ans, en Tanzanie et aux Philippines, alors que l'autre projet consiste à dresser un inventaire de l'enseignement forestier.