L'UNESCO célèbre la Journée mondiale de la poésie

La Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a déclaré jeudi que "la poésie, sous toutes ses formes, constitue un outil puissant de dialogue et de rapprochement".

Cette année, l'UNESCO met en lumière la poésie autochtone, afin de célébrer le rôle unique et considérable de la poésie dans la lutte contre la marginalisation et les injustices, ainsi que dans le rapprochement des cultures dans un esprit de solidarité, selon un communiqué de l'agence onusienne.

Selon Mme. Azoulay, la poésie est une expression intime qui permet de s'ouvrir aux autres. Elle enrichit le dialogue qui est à la source de l'ensemble des progrès de l'humanité et tisse des liens entre les cultures.

"La poésie est essentielle à la sauvegarde de langues souvent menacées et à la préservation de la diversité culturelle et linguistique", a-t-elle expliqué.

Pour Mme Azoulay, "chaque forme de poésie, tout en étant unique, reflète l'universalité de la condition humaine et un désir de créativité qui s'affranchit de toutes les limites et de toutes les frontières, du temps comme de l'espace, affirmant sans cesse que l'humanité forme une seule et même famille. Tel est le pouvoir de la poésie".

L'année 2019, proclamée Année internationale des langues autochtones sous l'impulsion de l'UNESCO, réaffirme la volonté de la communauté internationale d'aider les peuples autochtones à protéger leurs cultures, leurs savoirs et leurs droits.