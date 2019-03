Sahara occidental : Poursuite des travaux de la 2eme table-ronde sous l’égide de l’ONU

Les délégations participant à la 2e table-ronde sur le conflit du Sahara occidental occupé, convoquée par l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'Onu, Horst Kohler, ont poursuivi, vendredi à Brusins, leurs travaux au cours d'une séance non-stop.

Les travaux, qui se tiennent conformément à la résolution 2440 du Conseil de sécurité d'octobre 2018, se termineront en début d'après-midi par une déclaration de l'Envoyé onusien et d'une conférence de presse des chefs de délégation des parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario.

La résolution 2440, rappelle-t-on, vise la conclusion d’une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable prévoyant l’autodétermination du peuple du Sahara occidental.

Les délégations sont représentées par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, le membre du Secrétariat national du Front Polisario et chef de l’équipe de négociation sahraouie, Khatri Addouh, le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, et le ministre mauritanien des Affaires étrangères Ismail Ould Cheikh Ahmed. L'Algérie et la Mauritanie ont été invités par Kohler en tant que pays voisins.

Selon des informations recoupées, les travaux, entamés jeudi à huis clos, se sont articulés sur trois points à savoir l'instauration d'un climat de confiance, sur lequel l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'Onu a beaucoup insisté, l'examen de la dernière résolution du Conseil de sécurité afin d'aboutir à une lecture commune et les possibilités de relance de l'Union du Maghreb arabe (UMA), comme un des enjeux régionaux.

M. Kohler qui a déjà tenu des consultations avec les délégations afin de préparer la table-ronde, espère, a-t-on indiqué, que la réunion permettra de renforcer la dynamique positive générée par la première table-ronde, tenue en décembre dernier à Genève.

L'ancien président allemand avait exprimé, à l'issue de la première table-ronde, son optimisme en déclarant, dans une conférence de presse, qu'une solution "pacifique" au conflit du Sahara occidental est "possible".

Il avait même souligné que "personne ne gagne à maintenir le statu quo", se disant "fermement convaincu qu'il est dans l'intérêt de tous de résoudre ce conflit".

Le Sahara occidental, occupé illégalement par le Maroc il y a plus de 40 ans, figure dans la liste des territoires non-autonomes établies par l'Onu, donc ouvrant droit à l'autodétermination de son peuple.