La fusée italienne Vega met sur orbite un satellite d'observation de la Terre

Le lanceur léger Vega a placé en orbite "avec succès" jeudi le satellite d'observation de la Terre Prisma pour le compte de l'agence spatiale italienne ASI, a indiqué Arianespace dans un communiqué.

Le lanceur avait décollé jeudi soir de son pas de tir de Kourou à 22h 50, heure de Guyane (01h50 GMT vendredi, 02h50 vendredi heure de Paris et Rome) avec ce satellite de 879 kilos pour une mission d'un peu plus de 54 minutes jusqu'à la séparation du satellite.

Initialement programmé le 14 mars au Centre Spatial Guyanais, ce lancement avait été reporté de quelques jours "en raison de vérifications complémentaires sur la mission", selon Arianespace.

Développé par OHB Italia et le géant italien de l'aéronautique et de la défense Leonardo, le satellite sera chargé de la surveillance de l'environnement, de la gestion des ressources, de l'identification et de la classification des cultures, de la lutte contre la pollution, a également indiqué Arianespace.

Environ 2mn45 s après le décollage, le directeur des opérations a fait état d'une "trajectoire nominale" et de "paramètres à bord nominaux".

La mission est prévue pour durer un peu plus de 54 minutes du décollage à la séparation du satellite.

Il s'agit du 14ème tir d'un lanceur Vega en Guyane.