Syrie : Damas condamne fermement les déclarations de Trump sur le Golan syrien occupé

La Syrie a condamné, vendredi, fermement les déclarations du président américain concernant la reconnaissance des Etats Unis de la souveraineté d'Israël sur le Golan syrien occupé, soulignant que ces déclarations ne changeront rien de la réalité que le Golan qui est toujours territoire syrien, ont rapporté des médias locaux.

Une source officielle du ministère des Affaires étrangères et des expatriés a assuré à l'agence Sana que "la République arabe syrienne condamne avec les termes les plus sévères les déclarations irresponsables du président américain sur le Golan syrien occupé", affirmant que "ces déclarations ne changeront rien de la réalité que le Golan qui est toujours arabe syrien".

"Cette position américaine quant au Golan syrien occupé exprime la violation flagrante par les Etats-Unis des lois de la légitimité internationale, notamment de la résolution du Conseil de sécurité N 497 de l’an 1981 qui rejette la décision du gouvernement d’occupation israélienne et ses mesures arbitraires concernant le Golan et la considère comme nulle et non avenue", a ajouté l'agence syrienne.

Israël avait occupé le Golan syrien lors de la guerre des Six Jours en 1967 et l'a annexée en 1981, mais la communauté internationale n'a jamais reconnu cette annexion.

"Après 52 ans, il est temps pour les Etats-Unis de reconnaître pleinement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan", a affirmé jeudi soir le président américain sur son compte Twitter.

Les déclarations du président américain "confirment une nouvelle fois le parti pris aveugle des Etats-Unis en faveur de l'occupation et leur soutien à cette attitude agressive", a dénoncé, en outre, la diplomatie syrienne.

Moscou dénonce une "violation" des résolutions de l'ONU

La diplomatie russe a affirmé vendredi que le changement du statut du Golan syrien occupé par Israël sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'Onu constituerait une violation directe de ses résolutions, ont rapporté des médias locaux.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, réagissant à l’appel du président américain, Donald Trump à reconnaître la souveraineté israélienne sur ce territoire syrien, a déclaré que la Russie maintenait une position de principe concernant la souveraineté de la Syrie sur le Golan, réaffirmée par la résolution 497 de 1981 du Conseil du sécurité, a indiqué l'agence Sputnik.

La porte-parole de la diplomatie russe a qualifié "la décision d'Israël d'étendre sa souveraineté à ce territoire d'illégale", a ajouté la même source.

"Changer le statut des hauteurs du Golan constituerait une violation directe des résolutions de l'Onu", a souligné encore Mme Zakharova, précisant que l'évaluation russe du "caractère illégal de la décision israélienne d'étendre sa souveraineté sur le plateau du Golan, adoptée comme loi principale en 1981, reste inchangée".

Le président américain, Donald Trump, a estimé jeudi sur son compte Twitter qu'"il est l'heure pour les Etats-Unis de reconnaître la souveraineté d'Israël sur les hauteurs du Golan qui sont d'une importance stratégique essentielle pour la sécurité de l'Etat d'Israël et la stabilité régionale".

