Accidents de la route : 10 morts et 30 blessés en 24 heures

Dix (10) personnes ont perdu la vie, alors que 30 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures, dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi vendredi par la Protection civile.

La wilaya de Blida déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 3 personnes, alors que 16 autres ont été blessées, suite à 3 accidents de la route.

Durant la même période, les unités de la Protection civile sont intervenues pour prodiguer des soins d'urgence à 9 personnes incommodées par des fuites de monoxyde de carbone émanant de chauffage et chauffe-bain, dans les wilayas de Blida, Khenchela, Tlemcen et à Mila, alors qu'une (1) personne est cependant décédée, suite à l'inhalation du même gaz toxique émanant d'un chauffe-bain, dans la wilaya de Blida.

Par ailleurs, et suite aux de fortes chutes de pluies et de neige, qui se sont abattues sur plusieurs wilayas du pays, les secours de la Protection civile ont effectué 60 opérations d’épuisement d’eau, notamment dans les wilayas de Annaba, Skikda, El Tarf, Jijel et Constantine.

Toujours suite aux dernières intempéries, une (1) personne est décédée dans la wilaya de Annaba, suite à la chute d’un palmier déraciné par des vents violents, alors que les opérations recherche se poursuivent toujours pour retrouver une (1) fillette emportée par les eaux d’un oued en crue, dans la commune El-Hadaik.

Il y a lieu de signaler également le sauvetage de10 personnes cernées par les eaux pluviales dans les wilayas de Skikda, Annaba et Bejaia.

Concernant les dégâts matériels induits par ces intempéries, la même source signale l'effondrements, d'escaliers, de murs extérieures et de plafonds, dans wilayas de Annaba, Skikda et Tizi Ouzou.

Les axes routiers restent encore difficiles d'accès à la circulation, dans les wilayas de Batna, El Tarf, Bouira et Tizi Ouzou, indique également la même source qui assure que les opérations de déneigement et le rétablissement du trafic routier restent en cours.

Un mort suite à la chute d’un camion dans le barrage Sarno à Sidi Bel-Abbes

Les éléments de la protection civile de la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont repêché, jeudi soir, le corps sans vie du conducteur d’un camion ayant fait une chute dans le barrage Sarno, dans la commune de Sidi Brahim, a-t-on appris vendredi auprès de la cellule de communication de ce corps de secours.

Il a fallu la mobilisation de dix plongeurs de la protection civile pour retrouver le camion sous les eaux et dégager la dépouille du conducteur, âgé de 30 ans, coincé dans la cabine du véhicule. D’autres moyens humains et matériels û 25 agents tous grades confondus, deux ambulances et un engin d’intervention û ont été mobilisés lors de cette opération.

Le corps de la victime a été déposé à la morgue du CHU Abdelkader-hassani, dans le chef-lieu de wilaya.

Une enquête a été ouverte sur les circonstances de cet accident, a-t-on ajouté.