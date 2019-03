Appelant au respect de la volonté du peuple : contre vend et neige, la protesta persiste et signe pour le 5ème vendredi à travers le pays

Des marches populaires pacifiques ont été organisées à Alger et dans plusieurs autres wilayas du pays pour le cinquième vendredi consécutif, réclamant "le changement du système" et appelant à la "préservation de l'unité du pays", ont constaté des journalistes de la radio chaine 3.

A Alger, la mobilisation n'a pas dérogé à l’image des vendredis passés en dépit des mauvaises conditions climatiques survenues sur plusieurs wilayas depuis 24 heures déjà.

Des milliers de manifestants, dont certains drapés de l'emblème national, ont commencé, très tôt le matin, à converger vers le centre-ville, sous des averses de pluie, où plusieurs rassemblements ont été constatés au niveau notamment à la Grande Poste, à la Place du 1er-mai et à la place Maurice-Audin.

En début d'après-midi, ils étaient des centaines de milliers de citoyens à défiler à travers les principales artères de la capitale, brandissant l'emblème national et reprenant les mêmes slogans scandés lors des précédentes imposantes marches populaires dont le "changement profond du système", le "respect de la Constitution" et le "rejet de la prolongation du mandat présidentiel".

Les marches, encadrées par un important dispositif des forces de l'ordre, ont été également marquées par la présence de plusieurs personnalités politiques nationales et des figures du monde de la culture, ainsi que par une présence remarquée des médias.

Dans les autres wilayas, à l’instar de Biskra, Sid Bel Abbès et Annaba, la mobilisation a été également au rendez-vous. Des marches similaires auxquelles ont pris part des millions de citoyens ont été organisées revendiquant le "départ immédiat du système en place" et appelant au "respect de la volonté du peuple" ou encore exprimant la farouche opposition contre les dissidents des partis alliés du pouvoir ayant rattrapé le train en marche et ce, sous l’œil vigilant d’un dispositif de sécurité déployé pour éviter tout dérapage.