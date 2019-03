Play-offs – 6e journée : le leader tombe à Baraki, la course au titre relancée

Le CRB Baraki s’est imposé face au CRB Bordj Bou Arréridj (21-18) dans le match au sommet de la 6e journée des play-offs du championnat national de handball, division Excellence, jouée ce vendredi.

Invaincu depuis le début des Play-offs, le CRB Bordj Bou Arréridj vient d’essayer son premier revers. Le leader du championnat s’est incliné sur le parquet du CRB Baraki, l’un de ses trois poursuivants.

Pour faire plier le CRBBA, les camarades de Salah Eddine Cheikh ont mis les gaz dès l’entame de la partie. Plus adroit que son visiteur, le CRBB a bouclé la première mi-temps avec 6 points d’avance (15-9). Les Bordjiens ont tenté tant bien que mal de revenir dans la partie en seconde période mais l‘adversaire était plus fort.

En dépit de cette défaite, le CRBBA reste en tête avec 12 points. Toutefois, l’écart entre les Jaune et Noir et ses concurrents pour le titre s’est réduit à 2 unités après les victoires de l’ES Aïn Touta face à la JSE Skikda (25-23) et du GS Pétroliers contre l’OM Annaba (24-19).

La 7e et avant dernière journée des play-offs, prévue vendredi prochain, pourrait être décisive dans la course au titre. Le CRBB Arréridj jouera à domicile et recevra le GS Pétroliers. Face au champion sortant, le CRBBA n’aura pas le droit à l’erreur s’il souhaite atteindre son objectif. Pour sa part, le GSP se rendra à Bordj Bou Arréridj avec la ferme intention de gagner afin de faire durer le suspens. Idem pour l’ES Ain Touta qui sera en déplacement à Ouargla, alors que le CRB Baraki ira défier l’OM Annaba.

Résultats des rencontres : CRB Baraki - CRB Bordj Bou Arréridj 21 - 18 ES Aïn Touta - JSE Skikda 25 - 23 GS Pétroliers - OM Annaba 24 - 19 JS Saoura - IC Ouargla 29 - 22 Classement : Pts J 1 CRB Bordj Bou Arréridj 12 6 2 ES Ain Toula 10 6 3 GS Pétroliers 10 6 4 CRB Baraki 10 6 5 JS Saoura 06 6 6 IC Ouargla 04 6 7 JSE Skikda 01 6 8 OM Annaba 01 6

Mohamed Kermia