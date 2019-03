Championnats arabes 2019 : l'Algérie au Caire avec 23 athlètes

Vingt-trois athlètes (14 messieurs et 9 dames) représenteront l'Algérie aux prochains Championnats arabes d'athlétisme, prévus du 5 au 8 avril 2019 au Caire (Egypte), a indiqué ce vendredi la Fédération algérienne de la discipline (FAA).

Chez les messieurs, la Direction technique nationale (DTN) a retenu Hammoudi Mahmoud (100m), Slimane Moula et Fethi Benchaâ (400m et 4x400m), Oussama Cherrad (800m), Amine Bouanani et Lyès Mokeddel (110m haies), Abdelmalek Lahoulou et Saber Boukemmouche (400m haies et 4x400m), Mohamed Ameur et Aymen Sabri (20 km marche), Mohamed-Tahar Yasser Triki (saut en longueur et triple-saut), Hicham Cherrabi (perche), Mohamed-Amine Fodil (saut en hauteur) et Miloud Laredj (4x400m).

A leur côté, neuf dames, en l'occurrence Saloua Athina Bouakira (1500m), Loubna Benhadja (400m haies), Souad Azzi et Bariza Ghezlani (20 km marche), Yousra Arar et Khadidja Ameur (saut en hauteur), Zouina Bouzebra et Zahra Tatar (marteau), ainsi que Nabila Bounab (disque).

Les athlètes Mohamed-Amine Fodil et Nabila Bounab ont réussi les minima exigés pour participer à ces Championnats arabes lors de la "Journée Elite", disputée samedi dernier au stade de Souk El Ténine (Béjaïa), alors que la plupart de leurs coéquipiers ont été sélectionnés sur la base des résultats réalisés en 2018.

En effet, la majorité des athlètes "Elite" s'étaient consacrés jusque-là à leur préparation d'inter-saison, faisant qu'ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de réaliser leurs minima.

Néanmoins, et connaissant leur potentiel, la DTN a décidé de les sélectionner, à la seule condition qu'ils aient "disputé au moins une compétition officielle cette saison".

La sélection algérienne, qui sera présente au Caire avec ses athlètes les plus en forme du moment, essayera de réussir les meilleurs résultats possibles, aussi bien chez les messieurs que chez les dames.

