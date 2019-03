Championnats arabes : avec huit médailles dont 4 en or, l'Algérie termine 2e

La sélection nationale de boxe a terminé à la deuxième place par équipes aux championnats arabes seniors, décrochant un total de huit médailles ( 4 or, 3 argent et 1 en bronze), vendredi soir à l'issue de la dernière journée de la compétition arabe, organisée à Khartoum au Soudan (18-22 mars).

Les quatre médailles d'or ont été remportées par Mohamed Flissi (52 kg), Houmri Mohamed (81 Kg), Mordjane Oussama (56 Kg) et Kramou Chemsedine (69 kg), alors que Soltani Mohamed (49 kg), Hamani Mohand-Saïd (91 kg) et Nemouchi Younes (75 kg) ont décroché la médaille d'argent.

En revanche, Chouaib Bouloudinats (+91 kg), engagé directement en demi-finale, avait été battu par le Syrien, Mohamed Melias, une déception pour ce boxeur qui se contente finalement de la médaille de bronze.

La sélection algérienne a perdu son titre arabe de l'édition 2018, organisée également à Khartoum, au profit de la Syrie qui décroche 9 médailles (4 or, 4 argent et 1 en bronze), une première pour ce pays qui retrouve les podiums de la consécration après des années d'absence.

Dix boxeurs de la sélection algérienne seniors (messiers) ont pris part au rendez-vous de Khartoum sous la conduite du staff technique national, composé des entraîneurs Ahmed Dine, Boubekri Abdelhafid et Slimane Belounis.

La sélection algérienne avait décroché la première place aux Championnats arabes 2018 à Khartoum avec un total de sept médailles (5 or, 1 argent et 1 bronze).

Outre l'Algérie et le Soudan (pays organisateur), six autres pays ont pris part à ces Championnats arabes, à savoir : le Qatar, le Yémen, la Palestine, la Lybie, le Maroc et la Syrie.

APS