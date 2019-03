Asphyxie au monoxyde de carbone : 3 morts au cours des dernières 24 heures

Trois (3) personnes ont perdu la vie intoxiquées par des fuites de monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-bain dans la wilaya de Sétif, au cours des dernières 24 heures, indique samedi un bilan établi par les services de la Protection civile.

Durant la même période , les unités de la Protection civile sont intervenues pour prodiguer des soins de première urgence à 10 autres personnes incommodées par le gaz toxique émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bain, soit 4 personnes dans la wilaya de Blida, 3 à Relizane et 3 autres à Tiaret,

Par ailleurs, et suite aux fortes chutes de pluies et de neige qui se sont abattues sur les différentes régions du pays, les unités de la Protection civile sont intervenues pour repêcher les corps sans vie de 2 fillettes, emportées par les eaux de oueds en crue dans les wilayas de Sétif et de Skikda.

L'accès aux routes nationales demeure par ailleurs difficile dans plusieurs wilayas du pays, en raison des dernières intempéries, telles que la RN 86 reliant la commune de Seriana et Oued Elma (Batna), suite au cumul de neige. Il en est de même pour les chemins wilaya (CW) 172, toujours difficile à la circulation.

Concernant la wilaya de Bouira, la même source signale notamment, la RN 15 coupée à la circulation, au lieu-dit Tirourda, suite aux cumuls de neige et à la wilaya de Tizi-Ouzou, la RN 15 reliant Ain El Hammam et la wilaya de Bouira, coupée à la circulation au niveau du Colline Tirourda, ainsi que le CW 253 qui reste également difficile à la circulation.