Place Audin en est le terreau et le symbole : les étudiants décorent les murs avec des post-it

Créatifs et innovateurs, les étudiants continuent, en sus des banderoles et autres bannières, d’exprimer leur ras-le-bol en collant des post-it sur les murs de la place Maurice Audin d’Alger.

Une manière de colorer avec le style qui est le leur une marche pacifique haute de couleurs et de lettres qui a subjugué universellement les observateurs du monde.

« Un geste esthétique et surtout symboliques qui use de l’intelligence estudiantine », note Nouhad Belkhadem de radio chaine 3, qui décrit des murs joliment décorés auxquels sont impliqués des élèves avec des mots qui reviennent comme des messages de Paix et des « Vive l’Algérie ».

A l’origine une initiative spontanée avant de faire échos et des émules, les initiateurs en usent pour porter des messages éterniser des moments historiques vécus dans cette marche qui face aux réponses des autorités qui leur déplaisent. Une initiative que compte rééditer Mourad et son groupe chaque vendredi au bonheur des passants et des souscripteurs désireux de marquer leurs passage par la place Audin.