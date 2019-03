A l’initiative de la radio chaine 3 : une vaste opération de reboisement pour redorer l’environnement et en prendre soin

A l’initiative de la radio chaine 3 et en collaboration avec les éléments de la Protection civile et ceux de la sûreté nationale, une vaste opération de plantation d’arbres est lancée pour impulser l’amour de l’environnement et œuvrer à sa protection et sa préservation.

L’opération est lancée à Bentalha, banlieue d’Alger, où les habitants ont subi le martyr pendant la décennie noire. Djamel Sanhadri, directeur de la production à la radio chaine 3, explique que le choix de cette localité pour planter les premiers arbres « a pour symbolique de donner la vie », et d’ajouter que « l’essentiel dans cette opération de reboisement est de mettre en valeur ce qui se fait sur les berges de Oued El Harrach en terme « d’aménagement fabuleux effectué pour rendre le site très accueillant et très vivable».

L’initiative est lancée aussi sous l’égide de la Radio nationale conjointement dans plusieurs wilayas où les enfants sont impliqués pour aimer la nature et en prendre soin.