Seize (16) morts et 42 blessés dans des accidents à Laghouat, Blida et Tebessa

Seize (16) personnes sont décédées et 47 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenu ces 48 heures, a-t-on appris auprès de sources convergentes du groupement territorial de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile.

Six morts à Laghouat et cinq blessés

Laghouat déplore le plus grand nombre de morts avec six personnes décédées et cinq autres ont été blessées dans un accident de la route survenu samedi sur la RN-23 près de la commune de Gueltat Sidi-Saâd.

L'accident s'est produit suite à une violente collision entre un véhicule de transport de voyageurs (taxi) et un autre utilitaire, causant la mort de 6 personnes et des blessures, de différents degrés de gravité, à 5 autres, a-t-on précisé.

Les corps des victimes et les blessés ont été évacués à l'établissement public de santé de proximité de Gueltat Sidi Saâd, tandis qu'une enquête a été ouverte par les services concernés pour déterminer les circonstances de ce tragique accident.

Dix morts et 30 blessés entre jeudi-vendredi

24 heures plus tôt, dix (10) personnes ont perdu la vie, alors que 30 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi vendredi par la Protection civile.

La wilaya de Blida déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 3 personnes, alors que 16 autres ont été blessées, suite à 3 accidents de la route.

Durant la même période, les unités de la Protection civile sont intervenues pour prodiguer des soins d'urgence à 9 personnes incommodées par des fuites de monoxyde de carbone émanant de chauffage et chauffe-bain, dans les wilayas de Blida, Khenchela, Tlemcen et à Mila, alors qu'une (1) personne est cependant décédée, suite à l'inhalation du même gaz toxique émanant d'un chauffe-bain, dans la wilaya de Blida.

Suite aux dernières intempéries, une (1) personne est décédée dans la wilaya de Annaba, suite à la chute d’un palmier déraciné par des vents violents, alors que les opérations recherche se poursuivent toujours pour retrouver une (1) fillette emportée par les eaux d’un oued en crue, dans la commune El-Hadaik.

Par ailleurs, un jeune âgé de 25 ans a été percuté par un train reliant Alger à El Afroun, au niveau de la station de Beni Merad, selon la même source.

Secouru par l'unité de protection civile de Beni Merad, intervenue immédiatement après l'accident qui est survenu jeudi vers 17h, le jeune homme a succombé à ses blessures au niveau du service de réanimation de l'hôpital de Frantz Fanon.