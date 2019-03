Gèle de toutes les compétitions jusqu'à l'élection d'un nouveau président de la FABB

Les présidents de clubs de la Nationale 1 (messieurs et dames) de basketball, réunis ce samedi à Alger, avec le secrétaire général de la Fédération algérienne de la discipline (FABB), ont décidé de geler la compétition jusqu'à l'élection d'un nouveau président de l'instance fédérale.

"Après une réunion de travail avec les présidents de clubs de la Nationale 1 messieurs et dames, il a été décidé de geler toutes les compétitions jusqu'à l'élection d'un nouveau président de la FABB et d'un bureau fédéral", a déclaré à l'APS le secrétaire général de la FABB, Redouan Djoudi.

Les membres de l'assemblée générale de la FABB, réunis en session ordinaire le 14 mars dernier à Alger, avaient rejeté à l'unanimité les bilans moral et financier de l'exercice 2018. Sur les 59 membres présents, 29 ont voté le rejet des bilans présentés par le président de la FABB, Ali Slimani, et son bureau exécutif, contre 6 voix favorables et 3 abstentions.

"Nous attendons la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports qui doit statuer de façon définitive sur le choix des membres de l'assemblée générale. En cas d'approbation du MJS les commissions installées lors de l'AG Ordinaire entameront leur travail et fixeront la date de l'AG Elective", a ajouté Djoudi.

Il y a lieu de noter, que cette situation bloque également le fonctionnement de la direction technique nationale, qui avait prévu plusieurs stages durant les vacances scolaires pour les petites catégories.

Seul candidat, Slimani avait été élu à l'unanimité en 2017 lors d'un scrutin qui s'était déroulé en présence de 70 membres de l'AG qui ont également élu les membres du bureau fédéral.

